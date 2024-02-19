المتحدث الاقليمي باسم الخارجية الاميركية: لا ندعم توسع الحرب بين لبنان واسرائيل ونضغط لاحترام الخط الازرق

اشار المتحدث الاقليمي باسم الخارجية الاميركية صامويل ويربرغ الى اننا "لا ندعم توسع الحرب بين لبنان واسرائيل، ونضغط لاحترام الخط الازرق وعودة السكان الى منازلهم على طرفي الحدود".
واكد المتحدث الاقليمي باسم الخارجية الاميركية في حديث لقناة "LBC"، باننا لا ندعم شن عملية عسكرية على رفح واي عملية يجب ان تأخذ بالاعتبار وجود مليون مدني هناك"، واعتبر بانه "يجب ان نبدأ المناقشات مع حلفائنا في المنطقة بالنسبة لما بعد الحرب ولدينا بعض المبادئ: "لا" لاعادة الاحتلال في قطاع غزة، "لا" لاي تقليص في الاراضي الفسطينية في قطاع غزة، و"لا" لاي تهجير قسري للفلسطينيين من اراضيهم في قطاع غزة".
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