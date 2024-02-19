بخط يد قادة الجيش .. الإعلام العبري يعلق على وثائق الجيش المصري السرية

الشارقة - اميمة ياسر - إرسال رسالة تهديد؟ مصر تطرح تفاصيل جديدة من حرب أكتوبر"، هكذا علقت القناة 14 بالتلفزيون الإسرائيلي على الوثائق التي نشرها الجيش المصري لأول مرة عن حرب أكتوبر عام 1973.

وقال موقع القناة now14 إن وثائق جديدة بخط يد قادة الجيش المصري عن "حرب كيبور" – التسمية العبرية لحرب السادس من أكتوبر- نشرت لأول مرة بعد أكثر من 50 عاما، مشيرا إلى أن توقيت نشر الوثائق مرتبط بأحداث الح.رب في غزة.

وأضاف الموقع أن نشر الوثائق جاء بعد أن هددت مصر الشهر الماضي بتعليق اتفاق السلام مع إسرائيل.

وقال المحلل السياسي ببالموقع العبري، ميشال باكشي، إن الوثائق التي كتبها قادة الجيش المصري بخط اليد، تضمن خطط الاستعداد للحرب وإدارتها، وكذلك التخطيط الاستراتيجي العسكري في المراحل المختلفة حتى وقف إطلاق النار في 24 أكتوبر 1973.