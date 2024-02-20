حكم بتعويض المستشار القانوني لـ"النهار" 50 ألف جنيه من ميرهان كيلر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قضت الدائرة الثامنة بمحكمة القاهرة الاقتصادية، بإلزام عارضة الأزياء ميرهان هشام وشهرتها "ميرهان كيلر" وأحد المواقع الإلكترونية بدفع 50 ألف جنيه للمستشار هيثم عباس، المستشار القانوني لقناة النهار.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر عبد اللطيف في الدعوى رقم 1479 لسنة 2023 جنح اقتصادي.

وقال المستشار هيثم عباس في دعواه إن عارضة الأزياء شهرت به والإساءة له في تصريحات عبر الموقع الإلكتروني "المدعى عليه الثاني" مما ألحق به أضرارًا جسيمة، مطالبًا بتعويضه منهما بـ500 ألف جنيه.

وقدم مقيم الدعوى قرصًا مدمجًا يحوي الفيديوهات السالفة.

وقالت المحكمة إن المادة 163 من القانون المدني تنص على أن "كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه التعويض".

وأضافت المحكمة أن طلبات المدعي بإلزام المدعي عليها بمبلغ التعويض جراء التشهير بسمعته عبر الموقع الإلكتروني المملوك للمدعى عليه الثاني، وزعمت "فضل يمثلني أنا وخصمي لشهور في نفس الوقت"، لكن تبين للمحكمة أن العلاقة بين "عباس" و"عمرو" علاقة وكالة نشأت أثناء مباشرة إجراءات التقاضي ضد الإعلامي تامر أمين التي انتهت صلحًا وعدم وجود دعاوى مدنية مقامة منها ضده، كما ثبت إخطار مقيم الدعوى لعارضة الأزياء بتنحيه عن وكالتها واستلامها الإنذار الموجه لها كذلك، وهو ما ينتفي معه زعمها قيامه بتمثيل خصمها - تامر أمين - في أي دعاوى مرتبطة بها، وبالتالي فإن تمثيل المستشار هيثم عباس للإعلامي عقب انتهاء الدعاوى الخاصة بها لا يمثل أي تعارض للمصالح أو مخالفة للقانون ويؤكد عدم صحة تصريحاتها ضد المدعي.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن تلك التصريحات ثبت معها خطأ عارضة الأزياء التي ترتب عليه أضرارًا مادية وأدبية تمثلت فيما ينفقه المدعي من أموال للتقاضي بالإضافة لما ألم به من حزن وأسى نفسي ومعنوي جراء الإساءة إليه دون وجه حق، وبذلك تكون المسؤولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية في الدعوى الماثلة قد تكاملت، مما يوجب معه القضاء بالتعويض المناسب.

لذا قضت المحكمة بإلزام المدعى عليهما الأول والثاني بصفتهما بالتضامن بأن يؤديا للمدعي مبلغ 50 ألف جنيه عما لحق به من أضرار مادية وأدبية.

ويعد الحكم الصادر أوليًا ويحق لعارضة الأزياء ميرهان كيلر والموقع الإلكتروني الطعن بالاستئناف عليه.