دماء في الفناء.. مصرع حارس أمن طعنه عاطل بسبب سرقة المدرسة في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

لقي حارس أمن مدرسة تابعة لإدارة دسوق التعليمية في كفر الشيخ، اليوم الإثنين، مصرعه طعنه عاطل عندما ضبطه خلال سرقته المدرسة التي يعملها كحارس.

التفاصيل تعود عندما تلقى اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء أحمد نزيه، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن يفيد بتلقي مركز شرطة دسوق بلاغًا أسماء جابر الصياد، وكيل مدرسة كفر إبراهيم المشتركة التابعة لإدارة دسوق التعليمية حول عثورها على المدعو "محمد.م.ا"، ي العقد الرابع من العمر، حارس أمن المدرسة، ويقيم بقرية كفر إبراهيم التابعة لمركز دسوق غارقًا في دمائه ومصابًا بطعنه في الجانب الأيسر.

جرى نقل حارس الأمن المصاب إلى مستشفى دسوق العام، وتوفى عقب وصوله المستشفى متأثرًا بإصابته بطعنه في الجانب الأيسر.

انتقل رجال الشرطة إلى موقع الحادث مدرسة كفر إبراهيم المشتركة لإجراء المعاينة اللازمة وبسؤال وكيل المدرسة افادت بتلقيها اتصالا هاتفيًا من المجني عليه ابلغها بضبطه أحد اللصوص خلال سطوه على المدرسة القائم بحراستها وبانتقالها للمدرسة اكتشفته ملقاه على الأرض غارقًا في دمائه.

وأوضحت في بلاغها أن المجني عليه أفصح لها عن المتهم بطعنه ويدعى "هشام.ا"، يقيم يقيم بقرية إبراهيم.

وبالعرض على اللواء أحمد نزيه، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ أمر بتشكيل فريق بحث جنائي ترأسه العميد حسن قاسم، رئيس مباحث المديرية ضم المقدم محمد عبدالعزيز، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، والرائد فؤاد الفقي، رئيس مباحث مركز شرطة دسوق، ومعاونيه لضبط المتهم.

جرى إيداع جثة حارس الأمن المجني عليه بمشرحة مستشفى دسوق العام تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا لصدور قرار بشأن الجثة.

حُرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.