جنبلاط: بعد الاعتداءات المتكررة على لبنان من قبل اسرائيل يبدو اننا دخلنا في حرب مفتوحة طويلة

اشار رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي السابق وليد جنبلاط في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى انه "بعد الاعتداءات المتكررة على لبنان من قبل اسرائيل يبدو اننا دخلنا في حرب مفتوحة طويلة قد تستغرق اشهر او اكثر، لذا انصح كمراقب بضرورة حصر النزاع إذا أمكن في حل المشاكل العالقة الحدودية والتقيد بالقرار 1701 واتفاق الهدنة تفاديا من اي انزلاق إلى المجهول".

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