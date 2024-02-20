"النشرة": سقوط مبنى سكني بالشويفات في حي العين ومعلومات اولية عن وجود اصابات

أفاد معلومات "النشرة" عن "سقوط مبنى سكني في الشويفات وتحديدا في حي العين و معلومات اولية عن وجود اصابات". وفي التفاصيل، ذكرت "الوكالة الوطنية للاعلام"، بأن "مبنى مؤلفا من ثلاث طبقات في منطقة الشويفات يقطنه قرابة 30 شخصا من التابعية السورية انهار بشكل كلي، مما أدى إلى إصابة ثلاثة اشخاص، بحسب المعلومات الأولية، فيما تعمل فرق الانقاذ المزودة بمعدات وآليات، وسيارات الاسعاف التابعة لجمعية كشافة الرسالة الاسلامية- الدفاع المدني على رفع الانقاض". كما اشارت آخر المعطيات الى إخلاء الأبنية الملاصقة للمبنى المنهار وعمليات الانقاذ مستمرة.

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