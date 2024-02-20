nbn: انتشال 4 ضحايا حتى الساعة من المبنى المنهار في الشويفات وعمليات الانقاذ مستمرة

افادت قناة "nbn" عن انتشال 4 ضحايا حتى الساعة من المبنى المنهار في الشويفات، وان عمليات الانقاذ مستمرة.

وكان مبنى مؤلفا من ثلاث طبقات في منطقة الشويفات يقطنه قرابة 30 شخصا من التابعية السورية انهار بشكل كلي، بحسب المعلومات الأولية، فيما تعمل فرق الانقاذ المزودة بمعدات وآليات، وسيارات الاسعاف التابعة لجمعية كشافة الرسالة الاسلامية- الدفاع المدني على رفع الانقاض. كما تم إخلاء الأبنية الملاصقة للمبنى المنهار وعمليات الانقاذ مستمرة.