أعلنت هيئة بحرية بريطانية، أننا "تلقينا تقريرا عن إصابة سفينة تجارية بطائرة مسيرة على بعد 60 ميلا بحريا شمال جيبوتي". بدورها، أعلنت هيئة ميناء جيبوتي، أنه "تم اجلاء طاقم السفينة البريطانية "روبيمار" التي أسُتهدفت في البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، ومصير السفينة مجهول".

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة بحرية بريطانية: تلقينا تقريرا عن إصابة سفينة تجارية بطائرة مسيرة على بعد 60 ميلا بحريا شمال جيبوتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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