تفاصيل وشروط طلب "التعليم" منسقين بالمديريات لأكاديمية معلمى التعليم الفني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

خاطبت الإدارة المركزية لأكاديمية معلمي التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مديري مديريات التربية والتعليم، للتنسيق المستمر مع المديريات من خلال مسئولي التدريب للتعليم الفني.

ووفقا للخطاب فإنه يجب اتخاذ الإجراءات الآتية:

- ترشيح 3 مرشحين لاختيار واحد من بينهم لتولي مهمة مسئول أو منسق تدريب للتعليم الفني بالمديرية.

- ترشيح 3 معلمين لاختيار واحد من بينهم لتولي مهمة مسئول شئون تقويم الأداء أو جودة التدريب تعليم فني وفقا للشروط التالية:

- مؤهل عالي مناسب وخبرة في مجال التدريب - الجودة -.

- تقويم الأداء والقدرة على الإدارة والقيادة والتخطيط والتنظيم.

- القدرة على العمل تحت ضغط وحل المشكلات والقدرة على التواصل والتنسيق وإجادة تكنولوجيا المعلومات ومهارات الحاسب الآلي Microsoft Office.

- يمكن أن يكون من بينهم مسئول أو منسق التدريب للتعليم الفني المكلف في الوقت الحالي

وشددت الوزارة على أنه يتم الرد على الوزارة وإفادتها بأسماء المرشحين مرفق بها السيرة الذاتية ، وصحف الأحوال وذلك في موعد أقصاه يوم الأربعاء 21 فبراير الجارى.

ووفقا للوزارة فإنه من المقرر عقد المقابلة الشخصية بمقر الإدارة المركزية لأكاديمية معلمي التعليم الفني بالدور السابع بمبني قطاع الكتب - الطالبية - فيصل علي النحو التالي: للمرشحين لمهمة (مسئول أو منسق) تدريب سيكون يوم الإثنين الموافق 26 فبراير الجارى.

كما تعقد المقابلات للمرشحين لمهمة مسئول شئون تقويم الأداء وجودة التدريب يوم الثلاثاء الموافق 27 فبراير الجارى.