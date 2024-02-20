خفر سواحل صينيون يصعدون على متن سفينة تايوانية بعد أيام على انقلاب قارب قضى فيه صينيان

صعد مسؤولون في جهاز خفر السواحل الصيني لفترة وجيزة على متن سفينة تايوانية، وفق تايبيه، وذلك بعد إعلان بكين أنها بصدد "تعزيز" دورياتها على أثر واقعة انقلاب قارب قضى فيه صينيان. وكان القارب يقلّ أربعة صينيين عندما انقلب الأسبوع الماضي قرب جزر كينمن خلال مطاردة خفر السواحل التايوانيين له. وسقط الركاب الأربعة في المياه وقضى اثنان من أفراد الطاقم في وقت لاحق.

واحتُجز الراكبان الآخران اللذان تم إنقاذهما في كينمن، وهي أراض تديرها تايوان تقع على بعد خمسة كيلومترات فقط من مدينة شيامن الصينية.

ودافعت تايوان عن تدخل جهازها لافتة إلى أن القارب كان "داخل مياه محظورة"، فيما أعلنت الصين تعزيز "عمليات دورية منتظمة لإنفاذ القانون" في المنطقة.

وقد أعلن خفر السواحل التايوانيون أن زورقين تابعين لجهاز خفر السواحل الصيني اقتربا من سفينة سياحية تايوانية قرب كينمن. وجاء في بيان للجهاز التايواني "صعد ستة من ضباط خفر سواحل البر الرئيسي على متن السفينة. وبعدما اطّلعوا على مخطط الرحلة وشهادة السفينة وتراخيص القبطان والطاقم وتوقيع القبطان، غادروا السفينة".

ونشر خفر السواحل التايوانيون عناصر وصلوا بعيد مغادرة الخفر الصينيين السفينة السياحية وعلى متنها 23 راكبا وطاقم مؤلف من 11 بحارا. وقال الجهاز إن السفينة "تمت مرافقتها للعودة أدراجها إلى ميناء شويتو" في كينمن، وحضّ الصين على "حفظ السلام" والتحلي بـ"العقلانية".

ولاحقا، أعلن المجلس التايواني لشؤون البر الرئيسي الذي يتولى مسائل على صلة ببكين، أن عائلتي فردي الطاقم الصينيين المحتجزين ستصلان إلى كينمن الثلاثاء.