نشرة التوك شو| ارتفاع جنوني بأسعار البن واستمرار أزمتي السكر والثوم المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - تناولت برامج التوك شو، اليوم الإثنين، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد الخليج 365 أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

عمرو أديب يستنكر الهجوم على وزير التموين: "هو ذنبه إيه؟"

استنكر الإعلامي عمرو أديب، الهجوم على الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بعدما شهد افتتاح معرض أهلا رمضان بشبرا الخيمة تكدسًا كبيرًا من المواطنين أمام التجار على شراء السلع، قائلا: "هو مال وزير التموين.. ايه التقصير اللي عمله؟".

قال أديب، خلال برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الإثنين: ليه بتهاجموا وزير التموين، لو جبتوا وزير تموين من سويسرا هيعمل ايه"، مضيفا: "وزير التموين معندوش عشان يوزع على الناس.. هناك أزمة اقتصادية الأشياء لن تكون متوفرة".

إبراهيم عيسى: الحكومة تتبع سياسة "ليس في الإمكان أبدع مما كان"

انتقد الإعلامي إبراهيم عيسى، أداء الحكومة في التصدي للأزمة الاقتصادية أو كبح جماح ارتفاع الأسعار في الأسواق، قائلًا أن الحكومة تتبع سياسة "ليس في الإمكان أبدع مما كان".

وقال عيسى، خلال برنامجه "حديث القاهرة"، عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء الإثنين: الحكومة خارج المشهد الشعبي، وتقيم أداءها بعدد الكيلومترات التي تم رصفها والفائض الأولى الذي حققه الدكتور معيط.

أضاف مقدم "حديث القاهرة": "التقييم الحكومي يقاس بسعر البيضة أو كيلو الفراخ واللحمة والقدرة على توفير العيش الكريم للمواطن، مستوى معيشة المواطن اليومية هي المجس الحقيقي لأداء الحكومة".

تابع الإعلامي إبراهيم عيسى: "في بلدنا اللحمة بـ400 جنيه وده من وجهة نظري خيال علمي في الأرياف والأقاليم،"، مؤكدًا أن معارض السلع المخفضة أشبه بموائد الرحمن، فالمعارض كرمًا وتصدقًا من الحكومة على المواطن، "ولكن عمرها ما قللت فقرًا ولا أشبعت جوعًا أو حلت أزمة للأسعار، أخشى أن يتسع الخرق على الراقع كخشية زلزالًا أن يأتي أو بركانًا أن ينفجر".

الكيلو بـ 30 جنيهًا.. الغرف التجارية: موسم الثوم مستمر حتى هذا الموعد

علق حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، على أزمة الثوم المصري في الأسواق، قائلا: "قلنا إن الثوم المصري موجود، والثوم الحالي في الأسواق قابل للتخزين لعام مقبل، وقلنا لأهالينا إن الثوم المصري أكثر فعالية من نظيره الصيني".

وأضاف "نجيب"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال مقدمة برنامج "الخلاصة"، المذاع عبر قناة "المحور"، اليوم الإثنين، أنه لدينا بديل منتجات عالية الجودة والعالم كله يتهافت عليها ونصدر الثوم لأوروبا، والثوم المصري موجود في الأسواق والعالم يثق في منتجاتنا.

وتابع: "نناشد الأهالي بشراء احتياجاتهم، ونؤكد أن موسم الثوم مستمر حتى نهاية شهر إبريل، وسعره في الأسواق من 25 لـ30 جنيه، وكلما كانت لدينا إتاحة أكبر في المعروض، فإن الأسعار تنخفض وتكون في متناول كل مواطن مصري".

وأكمل : "ليس لدينا مشكلات في المنتجات، ولكننا نقول إن المنتجات التي تسبب نزيفا في العملة الصعبة ويعاني الناس منها، فإننا يجب ألا نستوردها".

أحمد موسى يكشف آخر تطورات الأزمة الدبلوماسية بين البرازيل وإسرائيل

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل التطورات التي حدثت في اللحظات الأخيرة بين البرازيل وإسرائيل بشأن موقفها من العدوان الغاشم في غزة وطرد السفير الإسرائيلي من البرازيل وسحب السفير البرازيلي من تل أبيب.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الإثنين، أن رئيس البرازيل تحدث خلال القمة الإفريقية عن مجازر ترتكبها قوات الاحتلال، وشبه ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة بما فعله هتلر والنازية خلال الحرب العالمية الثانية.

وأوضح أن الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا هاجم الكيان الإسرائيلي المحتل بقوة خلال القمة السابعة والثلاثين للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، وقال إن ما يحدث في قطاع غزة مع الشعب الفلسطيني لا مثيل له.

وأشار موسى إلى أن الرئيس البرازيلي اتخذ قرارًا سريعًا بعد تصريحاته اليوم، وقام على الفور بطرد السفير الإسرائيلي من بلاده وسحب السفير البرازيلي من تل أبيب.

السكر بـ27 جنيها.. رئيس تجارية الجيزة يكشف موعد افتتاح معرض "أهلا رمضان"

كشف المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة وعضو اتحاد الصناعات، عن موعد افتتاح معرض أهلًا رمضان الرئيس بمنطقة العمرانية.

وأضاف "الشاهد"، بحسب تصريحات صحفية، أنه سيتم افتتاح معرض أهلا رمضان الرئيس في محافظة الجيزة بمنطقة العمرانية على مساحة ألفي متر، الثلاثاء القادم، على أن يتم افتتاح باقي المعارض تباعًا؟

وأكد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أن كل الأسعار ستتوفر بأسعار مخفضة، وأهمها السكر الذي سيكون متاحًا بكل المنافذ بسعر 27 جنيهًا للكيلو.

وتابع: المداهمات الأمنية على التجار كانت سببًا فى إحجام العديد منهم عن استلام حصص السكر من وزارة التموين؛ لعرضها للبيع، وإذا توقفت هذه المداهمات سوف يستقر السوق نظرًا لوجود مخزون كاف لدى الوزارة، ونحن أيضًا فى موسم حصاد محصول القصب خلال الشهر الجارى، وسيبدأ توريد محصول البنجر خلال الشهر المقبل، وهو ما يعني زيادة المعروض من السكر فى السوق.



"مشكلة عالمية".. "الغرف التجارية" تكشف أسباب الارتفاع الجنوني لأسعار البن

كشف محمد نظمي نائب رئيس شعبة البن، عن أسباب الارتفاع الجنوني في أسعار البن بعد وصوله إلى 900 جنيهًا للكيلو، موضحًا: "هذا الأمر يحدث عالميًا وليس في مصر فقط، فقد أثر المناخ على المحاصيل في العالم كله، وكل الدول المنتجة تحاول تصدير محصولها، ولكن هناك زيادة في مصاريف الشحن والموانئ والتأمينات والنقل".

وأضاف "نظمي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال مقدمة برنامج "الخلاصة"، المذاع عبر قناة "المحور": "منذ عام يزداد سعر البن كل شهر بشكل كبير، كما أن ما يحدث في البحر الأحمر أثر على السفن كلها وبالتبعية سعر الدولار، أي أن المشكلات أصبحت عالمية وليست داخلية فقط".

وتشهد الأسواق المصرية في الآونة الأخيرة، ارتفاعا كبيرا في أسعار القهوة، حيث وصل سعر بعض الأنواع إلى 900 جنيه للكيلو، ما شكل قلقا كبيرا لمحبي القهوة.

استشاري نفسي يوضح الدعائم الرئيسية للزواج الناجح

قال الدكتور مهاب مجاهد، استشاري الطب النفسي، إن الحب وحده ليس كافياً لنجاح أي علاقة واستمراراها، هناك عوامل كثيرة تلعب دور في نجاح العلاقة الزوجية.

وأضاف مجاهد، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الإثنين، أن هناك 5 دعائم رئيسية للعلاقة الزوجية الناجحة لضمان استقرارها وتجنب الوصول إلى العلاقة السامة.

التقدير المعنوي

العلاقة الزوجية السليمة تكون مبنية على التقدير بين الطرفين، فالتقدير بين الزوجين له أهمية كبيرة لنجاح الزواج واستمراره، ولبناء علاقة زوجية مترابطة لابد من توافر الابتسامة والشكر والثناء مع شريك الحياة.

المشاركة

الحياة الزوجية قائمة على أساس الشراكة، وليس من الضرورة أن يقوم أحد طرفي العلاقة بجزء كبير من أدوار الأخر، المشاركة من الأشياء الهامة لما لها من انعكاسات إيجابية على استقرار الحياة الزوجية.

الخصوصية

وتعني عدم ترك فرصة للأخرين لمعرفة ما يدور داخل بيتك بأي حال، متفتحوش بيوتكم على الشارع أو أقرب الناس ليكم، الأهل والعيلة لو دخلوا في كل تفاصيل البيت هتتخلق مشاكل.

المساحة الشخصية

قبل الارتباط يكون لكل طرف مساحته الشخصية وعقب الارتباط من المنطقي أن تتقارب تلك المساحات إلى أن يحدث التقاء بينهما، تباعد المساحتين يجعل الزوجين شركاء منزل وتقاربهما بصورة كاملة بدون تحديد لمساحة الخصوصية قد تخلق العديد من الأزمات

مشاركة الأحلام

فكرة وجود أحلام ومشاريع مشتركة بين الزوجين من شأنها أن تربطهما بأرض الواقع، وتجعل علاقتهما ناجحة لأنها تخلق لديهم الطموح والرغبة فى حياة أفضل والتغيير الذى من شأنه أن يؤثر فى تطور العلاقة ويبعدها عن الثبات والروتين.

زياد بهاء الدين: اعتراف الحكومة بوجود أزمة اقتصادية نقطة بداية لها أهميتها

قال الدكتور زياد بهاء الدين، وزير التعاون الدولي الأسبق والخبير الاقتصادي، إن اعتراف الحكومة بوجود أزمة اقتصادية نقطة بداية لها أهميتها، مشيرًا أن هناك بوادر لتحسن الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعاني منها مصر في الوقت الحالي

وأشاد بهاء الدين خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" على قناة "ON"، بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتقليل الإنفاق والتركيز على زيادة الإنتاج، مضيفًا أن القطاع الخاص هدفه الوحيد البحث عن الربح، ووظيفة الدولة هي الاستفادة من بحث القطاع الخاص عن الربح، لتحقيق المزيد من الإنتاج والتطوير.

وأشار إلى وجود حلول في مصر لمعالجة الأزمة، خاصة على المدى القصير، وتشمل الاستثمار والسياحة، ولكنه أشار أيضًا إلى ضرورة وجود إجراءات وسلطة مناسبة لتحقيق ذلك.

وشدد وزير التعاون الدولي السابق، على ضرورة أن يتم تقليل الإنفاق العام بشكل تدريجي وحذر، حيث يمكن أن يكون له تأثير خطير على العملية الاقتصادية.

وأوضح بهاء الدين أنه يجب تأجيل اللجوء للتوريق، معربًا عن مخاوفه من أن يكون التوريق بابًا لمزيد من الاقتراض وأن يؤدي إلى مشاكل أكبر.