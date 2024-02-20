شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بالتنسيقية: نشر وثائق حرب أكتوبر تؤكد أن لمصر جيش عظيم قادر على حماية الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب علاء عصام عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية الوثائق الرسمية النادرة التي نشرها الموقع الرسمي لوزارة الدفاع، حول حرب أكتوبر 1973، وتتضمن التخطيط الاستراتيجي العسكري لحرب أكتوبر، وإدارة الحرب بمراحلها حتى وقف إطلاق النيران، وكذلك كيفية تصفية الثغرة ممثلة في الخطة شامل وشامل المعدلة، بالإضافة لفض الاشتباك وانسحاب القوات الإسرائيلية، وكذلك بعض مذكرات القادة.

وقال عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في تصريح لـ"الخليج 365"، إن ظهور هذه الوثائق التاريخية الهامة في هذا التوقيت تتضمن عدة رسائل، أولها رسالة طمئنة للمصريين يذكرهم بمدى قوة القوات المسلحة المصرية التي تجعلهم دوما فخورين بالنصر العظيم وتبث روح الأمان في قلوبهم بأن لديهم جيش قوى يحمي أرض مصر العظيمة وأهلها وقادر على المواجهة والتصدى لأى محاولة تعدى.

وأشار إلى أن الرسالة الثانية فهى للعالم أجمع بأن القوات المسلحة المصرية قادرة على حماية الوطن وأن هذه الوثائق تعد توثيق لكيان الجيش المصري قدراته ورسالة للأجيال الحالية التي لم تعاصر حرب 73، تعيد الحس الوطني.