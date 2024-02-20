مسؤولون أميركيون: القيادة الوسطى الأميركية شنت هجومين ضد الحوثيين استهدفا منصة صواريخ متنقلة ومنظومة مسيرات

نقلت شبكة NBC عن مسؤولين أميركيين، قولهم إن "القيادة الوسطى الأميركية شنت أمس هجومين ضد الحوثيين (حركة أنصار الله في اليمن( استهدفا منصة صواريخ متنقلة ومنظومة مسيرات".

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