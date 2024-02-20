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مسؤولون أميركيون: القيادة الوسطى الأميركية شنت هجومين ضد الحوثيين استهدفا منصة صواريخ متنقلة ومنظومة مسيرات

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نقلت شبكة NBC عن مسؤولين أميركيين، قولهم إن "القيادة الوسطى الأميركية شنت أمس هجومين ضد الحوثيين (حركة أنصار الله في اليمن( استهدفا منصة صواريخ متنقلة ومنظومة مسيرات".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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