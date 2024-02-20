أكد مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، في رسالة إلى مجلس الأمن، أن بلاده تنفي اتهامات الولايات المتحدة الأميركية لها بإرسال سلاح إلى حركة "أنصار الله" في اليمن.
ولفت إلى أن "طهران ملتزمة بالقرارات الدولية بشأن اليمن وبالأمن البحري وحرية الملاحة"، موضحا أن "الاتهامات الأميركية لطهران تهدف لإضفاء الشرعية على العدوان الأميركي على اليمن".
كانت هذه تفاصيل خبر مندوب إيران لدى الأمم المتحدة: ننفي اتهامات أميركا لنا بإرسال سلاح إلى حركة "أنصار الله" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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