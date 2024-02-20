مندوب إيران لدى الأمم المتحدة: ننفي اتهامات أميركا لنا بإرسال سلاح إلى حركة "أنصار الله"

أكد مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، في رسالة إلى مجلس الأمن، أن بلاده تنفي اتهامات الولايات المتحدة الأميركية لها بإرسال سلاح إلى حركة "أنصار الله" في اليمن.

ولفت إلى أن "طهران ملتزمة بالقرارات الدولية بشأن اليمن وبالأمن البحري وحرية الملاحة"، موضحا أن "الاتهامات الأميركية لطهران تهدف لإضفاء الشرعية على العدوان الأميركي على اليمن".