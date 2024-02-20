شكرا لقرائتكم خبر عن زيادات مالية لأعضاء هيئات التدريس بالجامعات تتراوح بين 400 و1100 جنيه شهريا والان مع تفاصيل الخبر
وبالنسبة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومعاونيهم: تضمن القانون زيادة حافز الجودة بفئات مالية تتراوح بين 400 جنيه شـهريا إلى 1100 جنيه شهريا لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بما في ذلك الأساتذة، والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين بالجامعات الحكومية وجامعة الأزهروالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بحسب الأحوال، وزيادة فئات مكافأة التدريس بفئات مالية تتراوح بين 250 جنيها شـهريا إلى 500 جنيه شهريا، بحسب الأحوال، وزيادة فئات مكافأة الإشراف على الرسائل العلمية بفئات مالية تتراوح بين 300 جنيه شهريا إلى 375 جنيها شهريا، بحسب الأحوال.
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