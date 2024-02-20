شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر إيجبس نسخة استثنائية فى تاريخ صناعة الطاقة العالمية.. دراسة تكشف أهميته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يأتي انطلاق النسخة السابعة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول (إيجبس) تحت شعار تحفيز الطاقة (تأمين الإمدادات والانتقال الطاقي وخفض الانبعاثات) والتي تستهدف مناقشة آليات التحول في مجال الطاقة، وأمن الطاقة، مع التطرق لملف العمل المناخي وكيفية تعزيز الجهود المشتركة، وهو ما يُسهم في إعادة تشكيل الأسواق العالمية.

وذكرت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن النسخة السابعة تأتي في وقت يبحث فيه العالم عن إمدادات آمنة من الطاقة، وضرورة العمل على توفير سُبل وطرق مختلفة لتنويع مصادر الطاقة. وعليه يجمع المؤتمر بين قادة الطاقة على المستوى العالمي، وخبراء الاستدامة والصحة والسلامة والبيئة، وذلك لاستكشاف كيفية قيام مشغلي النفط والغاز بدمج ممارسات الاستدامة في نماذج أعمالهم، وأماكن العمل الخاصة بهم ضمانًا لتحقيقهم تأثير إيجابي على المستوى العالمي، وعلى موظفيهم، والمجتمعات التي يعملون بها.

وأكدت أن النسخة السابعة جاءت في وقت تشهد فيه الدولة المصرية العديد من الاكتشافات التجارية العملاقة في مياه شرق المتوسط، حيث حققت الدولة في قطاع الطاقة العديد من النجاحات على كافة الأصعدة خلال الفترة ما بين عامي 2014-2024، وذلك من خلال الاستفادة من الموقع الاستراتيجي والأصول والبنية التحتية، وبفضل استراتيجية الدولة المصرية وقطاع الطاقة المصري، وليصبح من أكثر القطاعات التي شهدت نهضة لا مثيل لها محليًا وعالميًا.

ومن أهم ما يميز هذا الحدث العالمي، هو أنه يضم عدد كبيرًا من المؤتمرات الرئيسة التي تهدف إلى مناقشة جميع الجوانب المتعلقة بملف الطاقة العالمي، مثل الجانب التقني والاستراتيجي والاستثماري ومبدأ الاستدامة، كما أنه يسلط الضوء على أهمية دور المرأة وتنمية قدرات الشباب في قطاع الطاقة العالمي.

ونوهت إلى أن النسخة السابعة من مؤتمر إيجبس نسخة استثنائية في تاريخ صناعة الطاقة العالمية، ونقطة انطلاق حقيقية لفترة حرجة تمر بها الأسواق العالمية للطاقة، وعام مليء بالنقاشات الاستراتيجية والتي سترسم معالم مستقبل الطاقة في السنوات المقبلة، فإن معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول (إيجبس) في ثوبه الجديد يعكس رؤية الدولة المصرية نحو الاهتمام بكافة مصادر الطاقة وتأمين إمدادتها ومساراتها المختلفة.

وتُشكل النسخة السابعة بوابة السوق المصرية -أحد أكثر الأسواق الواعدة في ملف الطاقة العالمي– وبالأخص في قطاع الغاز الطبيعي، ورسالة إلى جميع دول العالم، بأن مصر ليست دولة مُنتجة للطاقة فقط، ولكنها دولة محورية ولاعب رئيس في معادلة الطاقة العالمية، بما يُمثل فرصة حقيقية لعرض التجربة المصرية في ملف الطاقة، وتنويع مصادرها والوصول إلى معادلة طاقة متزنة يبحث العالم عنها في الوقت الراهن.

كما أن تنظيم مصر تلك النوعية من المؤتمرات العالمية والمتخصصة، تعكس رؤية القيادة السياسية وحالة الاستقرار التي تنعم بها في ظل حضور سنوي للرئيس عبد الفتاح السيسي في الافتتاح الرسمي لمؤتمر إيجبس، بالإضافة إلى الحضور القوي لكبرى الشركات العالمية والعديد من الخبراء وكبار صانعي القرار العالميين فيما يتعلق بملف الطاقة العالمي.