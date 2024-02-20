حمية اجتمع في جنيف مع الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا: بحثنا سبل التعاون

أكّد وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنّ "الاجتماع في جنيف مع الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا تاتيانا مولسين، شكّل مناسبة للبحث في آفاق العلاقة بين لبنان ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، وسبل إقامة تعاون بين اللجنة والقطاعات التي تعنى بها وزارة الاشغال العامة والنقل، ولا سيما قطاع النقل وامكانية مساهمة اللجنة بتطوير وتحديث هذا القطاع".

ولفت إلى أنّ ذلك يأتي "من خلال نقل خبراتها لما فيه تعزيزًا لمصلحة لبنان وموقعه الجغرافي على عقدة مواصلات كوريدورات النقل بين أوروبا وآسيا".