صحف باكستانية: استمرار المفاوضات بين جناح نواز وحزب الشعب لتشكيل الحكومة

ياسر رشاد - القاهرة - في أخبارها الصادرة اليوم أبرزت الصحف الباكستانية استمرار المفاوضات بين حزب الرابطة الإسلامية ـ جناح نواز، وحزب الشعب الباكستاني لتشكيل الحكومة الجديدة.

وكان لرئيس الوزراء السابق شهباز شريف تصريح أكد خلاله عزمه على مواصلة مسيرة التنمية الاقتصادية في البلاد بعد تشكيله للحكومة الجديدة بالتعاون مع الأحزاب المتحالفة معه.

ونشرت الصحف تصريح الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي الذي حث جميع الأحزاب السياسية على ضرورة احترام تفويض الشعب.

وتناقلت كذلك دعوة الصين إلى الوحدة السياسية والاستقرار الاجتماعي في باكستان بعد مرحلة الانتخابات العامة.

كما أشارت إلى ترحيب باكستان بدعم روسيا والصين لها في الحصول على عضوية مجموعة "بريكس".

وتطرقت إلى تقارير حذرت من أن الوضع السياسي الحالي غير المستقر في باكستان يشكل تهديداً لبرنامج صندوق النقد الدولي.

