شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: مرافعة مصر أمام العدل الدولية فرصة لتسليط الضوء على جرائم الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتقديم مصر مذكرة لمحكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية المخالفة للشرعية الدولية، ومشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

وأكدت "متى" أن موقف مصر والقيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي من القضية الفلسطينية ثابت وبطولي على مدار التاريخ، مشيرة إلى أن الأمن القومى المصرى خط أحمر ولن تسمح مصر بالمساس به.

وأوضحت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية ستكون بمثابة فرصة لتسليط الضوء على جرائم الاحتلال الإسرائيلي فى قطاع غزة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وفضح أكاذيبه وافتراءاته أمام المجتمع الدولي وإظهار وجهه القبيح من خلال سياساته العدوانية وحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضد الفلسطينيين الأبرياء.

وشدد على ضرورة أن تكون مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية كاشفة للحقائق من خلال الادعاءات الإسرائيلية المزيفة بشأن عدم سماح مصر بمرور المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى تأكيد موقف مصر الراسخ بشأن رفضها المخطط الإسرائيلي لتهجير أهالي غزة إلى سيناء والذى يستهدف تصفية القضية الفلسطينية وهو ما أكد عليه الرئيس السيسي مرارا وتكرارا.