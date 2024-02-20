شكرا لقرائتكم خبر عن خطه التعليم لتوفير عمالة فنية لسوق العمل على طاولة مشروعات النواب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تستكمل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر اليوم الثلاثاء، مناقشة خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتوفير عمالة فنية مؤهلة لسوق العمل فى المرحلة المقبلة.

وتناقش اللجنة خلال اجتماعها خطة الوزارة ومدى التنسيق مع مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني ووزارة الزراعة والاستصلاح الزراعي، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، والجهات ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدني ممثلة في اتحاد المشروعات الصغيرة وذلك لتوفير العمالة الفنية.

وكان النائب محمد كمال مرعى، رئيس اللجنة، إن التعليم قاطرة التنمية الحقيقية وبناء الدولة المصرية والجمهورية الجديدة، وبناء الإنسان يبدأ من التعليم وريادة الأعمال، والتعليم الفنى يقع عليه عبء كبير فى النهوض بالقطاع الصناعى، لافتا إلى أن هناك رؤية شاملة تتماشى مع فكر ريادة الأعمال، والجمهورية الجديدة أحد مقوماتها التعليم.