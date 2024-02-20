إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش يقترب من حسم موقفه بشأن بدء عملية بريّة في رفح

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، نقلًا عن مسؤولين عسكريين، بأنّ هناك "تقديرات بقرب انتهاء العملية البرية في خانيونس".

وكشفت أنّ "الجيش يقترب من حسم موقفه بشأن بدء عملية برية في رفح".

ويأتي ذلك وسط تحذيرات عربية ودولية من شنّ عملية عسكرية إسرائيلية في رفح، حيث أن ينزح نحو 1.4 مليون فلسطيني جراء الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول 2023.