أعلن حاكم مقاطعة بريانسك، ألكسندر بوغوماز، أن "الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرة بدون طيار أوكرانية فوق منطقة بوجارسكي في منطقة بريانسك، ولم تقع إصابات أو دمار".
وأوضح بوغوماز، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أنه "تم إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة بدون طيار. تم تدمير المسيرة فوق أراضي منطقة بوجارسكي من قبل قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع في روسيا الاتحادية".
وأضاف بوغوماز، أنه "لم تكن هناك إصابات أو أضرار. خدمات العمليات والطوارئ تعمل على الفور".
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاعات الجوية الروسية أسقطت مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.