الدفاعات الجوية الروسية أسقطت مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك

أعلن حاكم مقاطعة بريانسك، ألكسندر بوغوماز، أن "الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرة بدون طيار أوكرانية فوق منطقة بوجارسكي في منطقة بريانسك، ولم تقع إصابات أو دمار".

وأوضح بوغوماز، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أنه "تم إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة بدون طيار. تم تدمير المسيرة فوق أراضي منطقة بوجارسكي من قبل قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع في روسيا الاتحادية".

وأضاف بوغوماز، أنه "لم تكن هناك إصابات أو أضرار. خدمات العمليات والطوارئ تعمل على الفور".