ذكر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، "أننا في حالة حرب وكان متوقعًا اشتعال إسرائيل، لكن سياسة اليد القوية تقودنا للهدوء".
ولفت إلى أنّه "لا داعي لإرسال رئيس الموساد دافيد برنياع للاستجداء في عواصم العالم، ويجب أن نزيد الضغط لإعادة الأسرى".
كانت هذه تفاصيل خبر بن غفير: لا داعي لإرسال رئيس الموساد للاستجداء بعواصم العالم ويجب زيادة الضغط لإعادة الأسرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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