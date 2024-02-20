مصادر "الجريدة": فرنسا تعدل مبادرتها بشأن جنوب لبنان وسقوط مقترح الأبراج البريطانية

كشفت مصادر متابعة، لصحيفة "الجريدة" الكويتية، أنه بعد رفض لبنان تقديم أي جواب على الورقة الفرنسية التي سلّمت بشكل غير رسمي من قبل وزير خارجية فرنسا للمسؤولين الفرنسيين، وبعد الانتقادات التي طالتها من قبل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، فإن الفرنسيين يعملون على إدخال تعديلات على الورقة لتسليمها بشكل رسمي الى لبنان، علماً بأن هذه الورقة لا بدّ لها أن تكون متكاملة مع مساعي آموس هوكشتاين.

في المقابل، تكشف المعلومات أن "هناك رفضا لبنانيا للمقترح البريطاني حول إنشاء أبراج مراقبة في الجنوب، لأن هذه الأبراج ستكون موجهة فقط الى الداخل اللبناني، ولديها قدرة تنصّت لمسافة 40 كلم".

وأوضحت الصحيفة، أنه "في هذه الأثناء تستعد باريس لعقد اجتماع خاص لدعم الجيش اللبناني في 27 الحالي، جرى التنسيق له مع واشنطن، سيكون مدار بحث خلال اتصال هاتفي مقبل بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وبعد اتصال أجراه ماكرون بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لافتة إلى أ،ه لا يمكن إغفال زيارة رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني الى فرنسا آخر الشهر الحالي، والتي سيكون الملف اللبناني مدرجاً على جدول أعمالها".