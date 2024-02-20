"النشرة": هدوء حذر بالقطاع الشرقي وسط تحليق للطيران التجسسي الإسرائيلي فوق حاصبيا ومزارع شبعا

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، أن "الهدوء الحذر لا يزال يخيم على المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان هذا الصباح انطلاقا من سهل المجيدية الغجر خراج بلدة الماري امتدادا حتى منطقة العرقوب حاصبيا ومزارع شبعا".

ولفت المراسل، الى أن "هذا الهدوء الحذر خرقه ليلا وحتى فجر اليوم طلعات استكشافية للطيران التجسسي نوع ام كا فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا والمنحدرات الغربية لجبل الشيخ المطلة على منطقة راشيا الوادي في البقاع الشرقي وصولا حتى أجواء البقاع الغربي واقليم التفاح وخاصة فوق تلال عرمتى الريحان وجبل صافي".