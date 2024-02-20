طرابلسي بشأن صندوق تعويضات الاساتذة المتقاعدين: جريمة ردّ القانون ستلاحقهم لحين إقراره

أشار عضو تكتّل "لبنان القوي" النّائب ​إدغار طرابلسي، إلى أنّ "بخصوص صندوق تعويضات الاساتذة المتقاعدين، سبق وقلنا، إـن الاتفاقيات الخاصة والنوايا الحسنة لا تضمن الجباية".

ولفت، في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أنّه "من قام اللي بالاتفاقية و"هللولها" لم يتمكنوا من الضمان للصندوق أكثر من 73 مليار ليرة من أصل 180 مليار ليرة الى الآن"، متسائلًا "كيف سيُنصَف المتقاعد؟ جريمة ردّ القانون ستلاحقهم الى حين إقراره".