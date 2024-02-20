ارتفاع الحرارة على كافة الأنحاء.. "الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام القادمة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وأوضحت الأرصاد، أنه اعتبارًا من الأربعاء القادم 21 فبراير، تشهد البلاد ارتفاعًا في درجات الحرارة على كل الأنحاء.

ويرصد "الخليج 365"، حالة الطقس خلال الـ6 أيام القادمة، كما يلي:

الأربعاء 21 فبراير 2024

أوضحت الأرصاد، أنه يسود حالة الطقس الأربعاء القادم، شبورة مائية تبدأ من الرابعة وتستمر حتى التاسعة صباحًا تقريبًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الخميس والجمعة 22 و 23 فبراير

أشارت الأرصاد، إلى أن حالة الطقس تتأثر بنشاط رياح، على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.

ولفتت الهيئة، إلى وجود شبورة مائية تبدأ من الرابعة وتستمر حتى التاسعة صباحًا تقريبًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

السبت والأحد 24 و 25 فبراير

توقعت الأرصاد، أن يسود، شبورة مائية تبدأ من الرابعة وتستمر حتى التاسعة صباحًا تقريبًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.