الأمير ويليام يسلط الضوء على المعاناة الإنسانية جراء الصراع في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - بي بي سي

أعلن مكتب الأمير البريطاني ويليام يوم الثلاثاء أنه سيعقد عددا من اللقاءات "للإقرار بالمعاناة الإنسانية" الناجمة عن الصراع في غزة والشرق الأوسط، ولفت الانتباه إلى ارتفاع معدل معاداة السامية على مستوى العالم.

وقال قصر كنسينجتون في لندن إن الأمير ويليام الذي يبلغ 41 عاما، سيلتقي بالمشاركين في تقديم الدعم الإنساني في المنطقة، وسيستمع إلى قصص تكشف الوضع على الأرض.

وقال مكتب وريث العرش البريطاني في بيان: "الأمير والأميرة كانا يشعران بقلق بالغ إزاء الأحداث التي وقعت أواخر عام 2023"، وأنهما يحملان "جميع الضحايا وعائلاتهم وأصدقائهم في القلب والبال".

ومن المقرر أيضا أن يزور أمير ويلز كنيسا يهوديا للاستماع إلى الشباب المشاركين في معالجة الكراهية ومعاداة السامية.

وجاء في البيان أن "أصحاب السمو الملكي يواصلون المشاركة في الأمل بمستقبل أفضل لجميع المتضررين".

وقد أصبح الأمير وليام أول فرد من كبار أفراد العائلة المالكة البريطانية يقوم بزيارة رسمية إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة في عام 2018.