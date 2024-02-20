لافروف في كوبا لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية

محمد اسماعيل - القاهرة - هافانا - (د ب أ)

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مستهل جولة في أمريكا اللاتينية، عزمه على توثيق العلاقات الاقتصادية مع كوبا التي تضررت اقتصاديا بشدة.

وقال لافروف في هافانا يوم الاثنين إنه تم مؤخرا إنشاء حوافز جديدة للشركات الروسية للاستثمار في كوبا. والتقى هناك بالرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل ووزير الخارجية برونو رودريجيز.

ومن المقرر أن يلتقي لافروف مع الرئيس نيكولاس مادورو في فنزويلا اليوم الثلاثاء قبل المشاركة في اجتماع لوزراء خارجية مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل يومي الأربعاء والخميس.

وتعد روسيا شريكا سياسيا واقتصاديا مهما لكوبا ، التي يحكمها الحزب الشيوعي وكانت تعتمد بشكل كبير على الاتحاد السوفيتي في اقتصادها.

وفي مايو الماضي، ناقش وفدان من البلدين عددا من الإجراءات لتعزيز الاستثمار الروسي في هافانا، بما في ذلك فتح فروع للبنوك الروسية في كوبا، وفقا لروسيا.

وقال لافروف إن حجم التجارة بين البلدين زاد تسعة أضعاف في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وقال لافروف لممثلي وسائل الإعلام الرسمية من البلدين يوم الاثنين إن روسيا منحت كوبا بالفعل قرضين لتوريد النفط والمنتجات البترولية والغذاء هذا العام. وتخضع كل من كوبا وروسيا لعقوبات أمريكية.