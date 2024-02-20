شكرا لقرائتكم خبر عن خبير علاقات دولية: مصر لا تدخر جهدا على مدار تاريخها لدعم القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية، أن مصر قيادة وحكومة وشعب كلنا على قلب رجل واحد وعلى نفس الأرضية والفكر بأن القضية الفلسطينية قضية مصرية، وأن ما حدث من بائع البرتقال البسيط يدل على الشعور المصرى المغروس في الوجدان المصرى بكل فئاته.

وأضاف "البرديسي" في تصريح لـ ”الخليج 365”، أن مصر لا تدخر جهدا على مدار التاريخ من قبل 1948 مرورا بكل المحطات، وعلق خبير العلاقات الدولية على مشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذى طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 قائلا إن مصر تفعل ذلك انطلاقا من حرصها والتزامها بالتاريخ العروبى.

وشدد على أن الذين يريدون أن يشككوا أو ينالوا من مصر لا يستطيعون ذلك لأن مصر الطود الشامخ فلا يستطيع أحد أن ينال من هذا الطود الشامخ فكأنه يضرب برأسه في جبل راسخ في طود شامخ، والأدوار المصرية لا يمكن أن تنكر فلا ينكرها إلا جاحد، فالموقف ثابت ومستمر ولم يزعزع مصر.