الصليب الأحمر: نقل 3 جثث و3 مصابين للمستشفيات من أصل 4 قتلى و6 مصابين جراء انهيار مبنى الشويفات

أعلن "​الصليب الأحمر اللبناني​"، في بيان، أنّ "على إثر انهيار مبنى مأهول في منطقة ​الشويفات​ - العمروسيّة، مساء أمس الإثنين 19 شباط قرابة السّاعة التّاسعة مساء، الّذي نتج عنه بحسب المعلومات الّتي توافرت لدى الصّليب الأحمر اللّبناني 4 قتلى و6 مصابين، تحرّكت طواقمنا وقوامها 6 سيّارات إسعاف وفريق من وحدة البحث والإنقاذ، حيث عملت على نقل 3 جثث و3 مصابين إلى المستشفيات المجاورة بعد انتشالهم من تحت الرّكام؛ وقدّمت الإسعافات الأوّليّة لشخصين في الموقع لم تستدعِ حالتهما النّقل إلى المستشفى"، موضحةً أنّه "تمّ نقل جثّة وإصابة واحدة من جهات أخرى، وقد استمرّت عمليّات الإنقاذ حتّى الثّالثة فجرًا".

وكان المبنى المؤلّف من ثلاث طبقات الّذي يقطنه قرابة 30 شخصًا من التّابعية السّوريّة، قد انهار بشكل كلّي، وعملت فرق الإنقاذ في الدّفاع المدني اللّبناني، والإسعاف التّابعة لجمعيّة "كشّافة الرّسالة الإسلاميّة"، والهيئة الصّحيّة الإسلاميّة، والصّليب الأحمر، منذ اللحظة الأولى للانهيار، على رفع الأنقاض ونقل المصابين وتأمين محيط المبنى، وإخلاء المباني المجاورة المهدّدة بالتّداعيات.