رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: التحقيقات الداخلية في أحداث 7 تشرين الأول ستبدأ في الأيام المقبلة

أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، أنّ "التحقيقات الداخلية في أحداث 7 تشرين الأول ستبدأ في الأيام المقبلة"، وذلك وفق ما نقلت عنه إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وأوضح أنّ "التحقيقات ستشمل كل وحدات الجيش وستستمر نحو 3 أشهر".

ومع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، كشفت هيئة البث الإسرائيلية في 9 شباط أنّ "مراقب الدولة في إسرائيل ماتانياهو إنغلمان، شرع في التحقيق بفشل التصدي لهجوم السابع من تشرين الأول الماضي".

وطلب مَحاضر اجتماع 8 مسؤولين وعسكريين كبار، من بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان ورئيس جهاز الأمن الداخلي، ورئيس قوات الأمن.

وتتضمن الوثائق جداول اجتماعات المسؤولين بدءا من منتصف ليل 7 تشرين الأول، أيّ قبل ساعات من شنّ حركة "حماس" هجوم "طوفان الأقصى".