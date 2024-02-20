أشار عضو "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب ​بلال عبدالله​، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّ "في ظلّ هذا الصّخب حول رواتب موظّفي ​القطاع العام​، وَجب التّأكيد على الثّوابت التّالية: لن تستقيم عجلة الدّولة بدون العيش الكريم لهؤلاء، على الحكومة أن تنهي بشكل عادل ومتوازن ملف 2024 ومصارحة الجميع بسقف الزّيادات المحكوم بأرقام ​الموازنة​، والبدء بتحضير مشروع قانون سلسلة رتب ورواتب جديدة".

كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله عن الصخب حول رواتب موظفي القطاع العام: للبدء بتحضير مشروع قانون سلسلة رتب جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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