أشار النائب عبد الرحمن البزري، في حديث إذاعي لـ"صوت لبنان"، الى أن "البيان الصادر عن النواب التسعة والذي يدعون فيه زملاءهم الى تحمّل مسؤولياتهم وانتخاب رئيس هو مبادرة جديدة قديمة"، معتبراً أن "الأساس في انتخاب رئيس هو مجلس النواب والقرار يجب ان يكون داخلياً".

كانت هذه تفاصيل خبر البزري: قرار انتخاب رئيس جمهورية يجب ان يكون داخلياً والأساس هو مجلس النواب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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