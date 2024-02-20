حمد بن جاسم: الشعب اللبناني حيّ ويريد أن يعيش رغم كل ما حصل في لبنان بينما هناك شعوب يائسة

رأى رئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم آل ثاني، أنّه "رغم كل ما حصل في لبنان، من إفلاس للبلاد وأخذ أموال الناس من المصارف، إلا أنّ هناك حدًا أدنى من المعيشة، لأن هناك شعبًا حيًّا وشعبًا يريد أن يعيش، لكن هناك دول الشعوب يائسة فيها".

وأوضح، في مقابلة خاصّة نشرتها صحيفة "القبس" الكويتية عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنّه "حين ييأس الشعب يبدأ يتصرّف تصرفات قد لا تؤدي للأفصل، فهو غير مبالٍ وغير حيّ".