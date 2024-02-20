لفت النّائب مارك ضو، إلى أنّ "الحكومة تتمادى بإجراءاتها الظّالمة بحقّ القطاع العام، بعدم إيجاد حلّ لمشكلة الرّواتب، وبالمقابل يتمّ تقديم وعود بصرف علاوات ومكافآت لقطاعات دون أخرى".
وأكّد، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، أنّه "يجب العمل على تفعيل القطاع العام وتأمين حياة كريمة للفاعلين بينهم، لكي يقوموا بخدمة المواطنين وإعادة الدّولة إلى الإنتاجيّة، وخاصّةً عبر إعادة هيكلة للقطاع العام"، داعيًا الحكومة بشكل عاجل إلى "إنجاز مرسوم الزّيادات بشكل عادل ومتوازن ينصف موظّفي القطاع العام، بما يعزّز صمود الإدارة العامّة، وينصف كذلك المتقاعدين، وإقراره في جلسة الحكومة نهار الجمعة المقبل".
وأشار ضو إلى أنّ "كلّ الدّعم للمتقاعدين والموظّفين الحاليّين في القطاع العام، في مطالبهم المحقّة الّتي نقف معهم للضّغط لإقرارها في أقرب وقت".
كانت هذه تفاصيل خبر ضو: ندعو الحكومة لإنجاز مرسوم الزيادات بشكل عادل ومتوازن ينصف موظفي القطاع العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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