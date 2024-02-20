إذاعة الاحتلال: العملية العسكرية في خان يونس على وشك الانتهاء

محمد اسماعيل - القاهرة - بي بي سي

ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء أن العملية العسكرية في خان يونس جنوبي قطاع غزة على وشك الانتهاء وذلك نقلا عن تقديرات المؤسسة الأمنية الاسرائيلية التي أفادت من جهة أخرى بمضي أعمال الحفر تحت مجمع ناصر الطبي في خان يونس "بحثا عن أنفاق" وذلك على وقع غارات مستمرة على المدينة.

ويُعد مجمع ناصر الطبي المؤسسة الطبية الأكبر في الجزء الجنوبي من غزة، وثاني أكبر مستشفيات القطاع كله ويقع في الجزء الغربي من خان يونس وقد خرج عن الخدمة في الساعات الماضية بعد حصاره وتطويقه أسبوعا.

وبشأن ما إذا كان يفترض أن تدخل تلك الحرب مرحلة أخرى بالهجوم البري المحتمل على رفح في أقصى جنوب القطاع على الحدود مع مصر، ذكرت الإذاعة أن الجيش يقترب خلال الأيام المقبلة من حسم موقف يتعلق بعملية عسكرية وسط انتقادات دولية لأجل إلغاء الخطة تفاديا لوقوع كارثة إنسانية في المدينة التي تكدس فيها النازحون.

من جهة أخرى، أشار موقع "واللا" إلى أن الجيش الإسرائيلي في إطار استعدادته لشن هجوم بري في رفح سيعرض على "الكابينت" مجلس الوزراء المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في حكومة الحرب هذا الأسبوع خطة العمليات القتالية في المدينة ولإجلاء الفلسطينيين منها.

ونقلت أمس الإثنين وكالة رويترز عن مسؤولين إسرائيليين توقعاتهم بأن تتواصل الحرب، في حال تم اجتياح رفح، من 6 إلى 8 أسابيع أخرى.