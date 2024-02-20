السجن 6 سنوات لبائع أنابيب وخراط بتهمة التجارة في الهيروين بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - الخليج 365:

قضت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة بائع أنابيب وخراط بالسجن لمدة 6 سنوات لكلٍ منهما؛ على خلفية اتهامهما في القضية رقم 15337 جنايات قسم شرطة ثانٍ الزقازيق لسنة 2023، بحيازة كمية من جوهر الهيروين المُخدر بقصد الاتجار فيها وسلاح أبيض "سكين" للدفاع عن تجارتهما الغير مشروعة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد علي عبدالرحيم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علي أحمد رجب وحسام محمد المكاوي، وسكرتارية أحمد رمزي.

تعود تفاصيل القضية المقيدة برقم 3746 كلي جنوب الزقازيق لسنة 2023، ليوم 11 نوفمبر من العام المنصرم، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين: "وائل م ر ت" 40 سنة، بائع أنابيب، ونجل شقيقه "تامر ع م ر ت" 20 سنة، خراط، مقيمان في كفر الزقازيق البحري، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ على خلفية اتهامهما بحيازة كمية من جوهر الهيروين المُخدر بقصد الاتجار فيها وسلاح أبيض "مطواة" للدفاع عن تجارتهما الغير مشروعة بدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق.

المتهمين جرى ضبطهما نفاذًا لإذن النيابة العامة وبحوزتهما 18 لفافة من جوهر الهيروين المُخدر بقصد الاتجار فيها وسلاح أبيض "مطواة" للدفاع عن تجارتهما الغير مشروعة على النحو الوارد في التحقيقات.