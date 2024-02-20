سداد المصروفات.. 4 شروط لإتمام إجراءات القيد بمرحلة رياض الأطفال بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

حددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، إجراءات ما بعد القبول في مرحلة رياض الأطفال بالقاهرة.

وقالت المديرية، في تعليمات صادرة عنها بشأن إجراءات متابعة القبول بمرحلة رياض الأطفال، إنه يجب الالتزام بما يلي:

- سداد المصروفات بالمدرسة من خلال البريد في غضون 15 يومًا من تاريخ إعلان نتيجة المرحلة، وإلا سيتم إلغاء التقديم نهائيًا.

2- لا يُقبل ملف الطفل إلا ببطاقة ولي الأمر لمحافظة القاهرة فقط.

3- لا يوجد تعديل أو تحويل بعد القبول بالتنسيق في نفس العام الدراسي.

4- يُحظر بشكل تام دفع أي مبالغ مالية أو تبرعات للمدرسة المقبول بها الطفل.

رابط نتيجة رياض الأطفال بالقاهرة

أتاحت مديرية التربية والتعليم، رابط نتيجة رياض الأطفال المرحلة الخامسة بالقاهرة 2024/2023 للاستعلام عن النتيجة من خلال الرقم القومي للطالب عبر الرابط التالي، من هنا.