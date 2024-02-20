شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس مناقشة "الأيديولوجيا الفاتنة سير كتابات المتشددين المحدثين" بالصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، ندوة لمناقشة كتاب "الأيديولوجيا الفاتنة سير كتابات المتشددين المحدثين" وذلك يوم الخميس المقبل في السادسه مساء.

يشارك فى النقاش الخبيران في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية نبيل عبد الفتاح، والدكتور وحيد عبد المجيد، والدكتور عمرو عبد المنعم باحث في سسيولوجيا الفتوى ود. محمد الشرقاوى أستاذ الفلسفة الإسلامية في جامعة القاهرة، والأديب والروائى علاء سعد حميدة.

يدير اللقاء الدكتور فؤاد السعيد الباحث في المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية وذلك يوم الخميس 22 فبراير الساعة السادسة مساءً.

كما تعقد اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين يوم الأحد المقبل في السادسة ندوة لمناقشة كتاب " عمال على طريق يناير "، للكاتب الصحفى هشام فؤاد.