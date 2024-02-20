شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم أمام "الشيوخ": منظومة إلكترونية لبيانات الطلبة المعفيين من المصروفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، برئاسة النائب محمد نبيل دعبس، الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هند جوزيف، بشأن "إنشاء منظومة الكترونية متكاملة للفئات المعفاة من المصروفات الدراسية، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، في حضور ممثل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

واستعرضت النائبة هند جوزيف مقدمة الاقتراح برغبة أن هناك فئات معفاة من المصروفات الدراسية مثل أبناء الشهداء وأبناء الأسر المنتفعة من معاش الضمان الاجتماعي، والمساعدات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي والطلاب اليتامى الأب والطلاب الملتحقين بدور الرعاية الاجتماعية.

وأضافت "جوزيف" أنه يتم أيضا إعفاء أبناء المرأة المعيلة والتي بدون عائل لها والمطلقة، والمكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة وأبنائهم وغيرهم، وحرصًا على توفير حياة كريمة وتوفير المال والجهد المبذول نتيجة تقديمهم لأوراق الإعفاء سنويًا، مطالبه بتسجيل هذه الفئات على منظومة موحدة ويتم الدفع مباشرة عليها دون الحاجة لإعادة تقديم أوراق لإثبات حالة لم ولن تتغير مثل الطلاب اليتامى او أبناء الشهداء.

