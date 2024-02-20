شكرا لقرائتكم خبر عن وفد "صحة النواب" يتفقد مستشفى المسلة بأسوان ويطالب بزيادة الكوادر الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تفقد وفد برلماني من لجنة الشون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائبة سهير عبد الحميد، مستشفى المسلة التخصصي بمحافظة أسوان، وذلك ضمن الجولة الميدانية التي تقوم بها اللجنه البرلمانية للمحافظة وتستمر لمدة 3 أيام، لتفقد عدد من المنشآت الصحية التي تم نقلها موخرا للهيئة العامة الرعاية الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

واصطحب الوفد البرلماني المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية الدكتور أمير التلواني، والدكتور طه جابر مدير مستشفي المسلة، في جولة تفقدية للمستشفي وأقسامها، واطلعوا على طلبات المنشآت الصحية التابعة للتأمين الصحي وما تحتاجه لتوفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمستفيدين من التأمين الصحي الشامل والمترددين على المستشفي، والتي تشمل أقسام الأشعة والطوارئ والعيادات الخارجية العنايه المركزية ووحدة المناظير وأقسام الباطنة وقسم العزل و الأطفال ووحدة الغسيل الكلوي.

وطالب أعضاء لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب بتوفير الكوادر الشبابية الطبية المدربة، مع تأهيل الكوادر الطبية الشبابية، وهو ما رصدته اللجنة من نقص في الكوادر الطبية في المنشآت الصحية بالمحافظة، كما طالب الوفد بتوفير مخازن علاجية لوحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى.

ورافق الوفد خلال تفقد المنشآت الصحية الدكتور ايهاب عماد حنفي مدير فرع هيئة الرعاية الصحية في أسوان، ووكيل وزارة الصحة بأسوان دكتورة حنان أنور، ورحاب علي مدير عام الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وطارق صبح مدير قسم الطب الوقائي بأسوان.

ويضم الوفد البرلماني من لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب النائبة سهير عبد الحميد والنائب محمود العزب والنائب محمود أبو الخير والنائب مكرم رضوان والنائبة عبلة الألفي والنائبة راوية مختار والنائبة ميرفت عبد العظيم والنائبة جمانا عمارة والنائبة ريهام عبد النبي .