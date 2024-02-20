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"كتائب القسام": نخوض معارك ضارية مع قوات الاحتلال جنوب حي الزيتون في غزة

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أفادت "​كتائب القسام​"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، بـ"أنّنا نخوض معارك ضارية مع قوّات الاحتلال في محور التّقدّم جنوب حي الزيتون في مدينة ​غزة​"، مشيرةً إلى "رصد عدد من طائرات العدو الّتي حضرت لنقل القتلى والإصابات جرّاء الاشتباكات".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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