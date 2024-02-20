"كتائب القسام": نخوض معارك ضارية مع قوات الاحتلال جنوب حي الزيتون في غزة

أفادت "​كتائب القسام​"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، بـ"أنّنا نخوض معارك ضارية مع قوّات الاحتلال في محور التّقدّم جنوب حي الزيتون في مدينة ​غزة​"، مشيرةً إلى "رصد عدد من طائرات العدو الّتي حضرت لنقل القتلى والإصابات جرّاء الاشتباكات".

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