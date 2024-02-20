أظهر استطلاع للمعهد الإسرائيلي للديمقراطية، بأنّ "55% من الإسرائيليين يرون أنّ فرص تحقيق النصر الكامل في غزة منخفضة".
إلى ذلك، رأى 60% من الإسرائيليين، بحسب الاستطلاع، أنّ "احتجاجات واسعة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ستنطلق قريبًا".
وفي وقت سابق، أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، أنّ "التحقيقات الداخلية في أحداث 7 تشرين الأول ستبدأ في الأيام المقبلة"، وذلك وفق ما نقلت عنه إذاعة الجيش الإسرائيلي.
ويأتي ذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر منذ 7 تشرين الأول، دون تحقيق الأهداف الإسرائيلية المعلنة، ومنها استعادة الأسرى وهزيمة حركة "حماس".
كانت هذه تفاصيل خبر استطلاع لمعهد إسرائيلي: 55% من الإسرائيليين يرَون أنّ فرص تحقيق النصر الكامل في غزة منخفضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.