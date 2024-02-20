استطلاع لمعهد إسرائيلي: 55% من الإسرائيليين يرَون أنّ فرص تحقيق النصر الكامل في غزة منخفضة

أظهر استطلاع للمعهد الإسرائيلي للديمقراطية، بأنّ "55% من الإسرائيليين يرون أنّ فرص تحقيق النصر الكامل في غزة منخفضة".

إلى ذلك، رأى 60% من الإسرائيليين، بحسب الاستطلاع، أنّ "احتجاجات واسعة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ستنطلق قريبًا".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، أنّ "التحقيقات الداخلية في أحداث 7 تشرين الأول ستبدأ في الأيام المقبلة"، وذلك وفق ما نقلت عنه إذاعة الجيش الإسرائيلي.

ويأتي ذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر منذ 7 تشرين الأول، دون تحقيق الأهداف الإسرائيلية المعلنة، ومنها استعادة الأسرى وهزيمة حركة "حماس".