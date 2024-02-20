الصحة في غزة أعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية: لإنهاء عسكرة مجمع ناصر الطبي

كشفت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بلاغ، أنّ "الاحتلال ارتكب 9 مجازر في القطاع راح ضحيتها 103 شهداء و142 مصابا خلال 24 ساعة"، معلنة عن "ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 29195 شهيدا و69170 مصابا منذ 7 تشرين الأول".

وأوضحت أنّ "إجلاء 18 مريضا من مجمع ناصر الطبي إلى المستشفيات الميدانية ولا يزال 118 مريضا داخله".

إلى ذلك، أكّدت وزارة الصحة في غزة "إجلاء 18 مريضًا من مجمع ناصر الطبي إلى المستشفيات الميدانية ولا يزال 118 مريضًا داخله".

ولفتت إلى أنّ "وضع مجمع ناصر الذي حوله الاحتلال لثكنة عسكرية كارثي ويشكل تهديدا لحياة الطواقم والمرضى"، مطالبة "المؤسسات الدولية بالضغط على الاحتلال لإنهاء عسكرة مجمع ناصر الطبي".