خارجية قطر: المفاوضات بشأن صفقة تبادل جديدة للأسرى مستمرّة رغم التحديات التي نواجهها

أعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، في مؤتمر صحفي من الدوحة، عن وصول طائرة قطرية إلى العريش تحمل 20 طنًا من المساعدات إلى غزة، مؤكدًا وصول دفعة جديدة من الجرحى الفلسطينيين إلى الدوحة قادمين من قطاع غزة.

إلى ذلك، أفاد بأنّ "الجهود القطرية مستمرّة في الوساطة ولا تزال الاتصالات جارية بين جميع الجهات"، مؤكدًا أنّ "المفاوضات بشأن صفقة تبادل جديدة للأسرى مستمرة رغم التحديات التي نواجهها".

وأوضح الأنصاري أنّ "الجانب الإنساني يحتل الأولوية في المفاوضات الجارية بشأن صفقة تبادل جديدة"، معتبرًا أنّ "تفاقم الأوضاع الإنسانية وحجم الدمار في قطاع غزة غير مسبوق".

وقال: "ننظر بقلق شديد إلى واقع الأشقاء الفلسطينيين في شمال قطاع غزة"، مشددًا على "أننا نطالب دائما بضرورة وصول المساعدات إلى كل أنحاء قطاع غزة".

وذكر المتحدث باسم خارجية قطر أنّ "الوضع في رفح مقلق جدًا مع وجود نحو مليون ونصف مليون شخص هناك"، مؤكدًا "أننا نرفض بكل وضوح أي هجوم على رفح"، مضيفًا "لا يوجد أي مكان آمن في قطاع غزة".