زعم المتحدّث باسم ​الجيش الإسرائيلي​، ​أفيخاي أدرعي​، أنّ "منذ ساعات الصّباح، أغارت طائرات مقاتلة على أهداف عدّة تابعة لـ"حزب الله" على أرض ​لبنان​". وادّعى في تصريح، أنّ "القوّات هاجمت منصّتَين لإطلاق القذائف الصّاروخيّة في منطقتَي ​يارون​ و​مروحين​، إلى جانب بنيتَين تحتيّتَين في منطقتَي الضهيرة ويارون"، مشيرًا إلى أنّ "في منطقتَي حولا و​بليدا​، تمّت مهاجمة مبنيَين عسكريَّين".

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: هاجمنا أهدافًا لـ"حزب الله" في يارون ومروحين والضهيرة وحولا وبليدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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