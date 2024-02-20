شرف الدين: لإنصاف العاملين بالقطاع العام وادراج ملف الحوافز في جلسة مجلس الوزراء المقبلة

ناشد موظفو وزارة المهجرين، خلال لقائهم وزير المهجرين في حكومة تصريف الاعمال عصام شرف الدين، "التدخل لدى الحكومة والمعنيين لإنصاف العاملين في القطاع العام ووقف الإستنسابية من خلال دفع حوافز لبعض العاملين في القطاع العام وحرمان البعض الآخر، والطلب من الحكومة الإسراع في بت مشروع الحوافز المقترح الذي وعد به العاملون في القطاع العام منذ شهر أيلول 2023".

بدوره، أكّد شرف الدين على "أحقية المطالب المرفوعة ووقوفه إلى جانب الحقوق المشروعة للعاملين في القطاع العام"، كاشفاً انه "أرسل كتابا في هذا الصدد إلى رئاسة الحكومة والوزراء للإستفسار عن الزيادات والحوافز الاستنسابية التي يجري الحديث عنها، وطلب إدراجها على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة".