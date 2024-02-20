سفير فرنسا التقى بوحبيب: نعمل على خفض نسبة التوتر في الجنوب ونتحدث مع الجميع

التقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو الذي أوضح بعد اللقاء ردًا على سؤال حول التوتر المتصاعد في الجنوب، أنّ "موقفنا واضح ونعمل على خفض نسبة التوتر".

وحول ما إذا كانت فرنسا تتواصل مع "حزب الله" مباشرة، قال: "نتحدث مع الجميع كما تعلمون، ونأمل في إحراز تقدم".