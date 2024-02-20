مطر من لندن: ما زال لبنان يُدار بالاسلوب القديم وفقدنا الامل بالتغيير الشامل من الداخل

أشار النائب ايهاب مطر، خلال لقاء جمعه مع عدد من زملائه النواب بأفراد الجالية اللبنانية في لندن بحضور حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، الى أن "الجميع يسأل لماذا نقوم بجولات خارجية لنطلب مساعدة معنوية وسياسية من الدول الصديقة الى لبنان حتى من الجاليات اللبنانية في الخارج لكي نحسن وضعنا الداخلي في لبنان. والجواب بسيط وهو أننا تقريبا فقدنا الامل بان يحدث التغيير الشامل من الداخل".

وأسف مطر، أنه "بعد اكثر من عام ونصف العام على الانتخابات النيابية الاخيرة، التي كان يعوّل عليها كثيراً، رأينا اننا لا نزال مكاننا والاسلوب القديم لا يزال معتمدا".

يذكر أن الوفد البرلماني اللبناني يقوم بزيارة لندن بدعوة رسمية من الحكومة البريطانية، للتداول بالأوضاع على الساحة اللبنانية، والبحث عن حلول ممكنة للتخفيف من معاناة اللبنانيين على مختلف الصعد.

وعقد الوفد اليوم اجتماعا مع وزير الدولة للشؤون الخارجية للشرق الاوسط وشمال افريقيا اللورد طارق احمد، وجرى مناقشة بعض المواضيع التي تهم لبنان وتحديداً الزيارة الاخيرة التي قام بها اللورد احمد مع وزير الخارجية البريطانية ديفيد كاميرون الى لبنان. وجرى التطرق أيضا الى ضرورة تطبيق القرار ١٧٠١، وحل الدولتين وغيرها من الامور التي تهم البلاد.